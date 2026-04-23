Le Real Madrid attend avec impatience son nouveau messie Nico Paz

Qu’est-ce qu’il manque au Real Madrid ? Au vu de la saison que vit la bande de Kylian Mbappé, beaucoup de choses, c’est évident. Mais s’il y a un gros déficit dans cette équipe, c’est au niveau de la créativité et de la capacité à faire des différences entre les lignes. Orphelins de joueurs comme Toni Kroos ou Luka Modric, les Merengues ont énormément de mal à créer du jeu, et les différents entraîneurs qui se sont succédés récemment ont ainsi eu du mal à mettre en place une animation offensive cohérente.

La suite après cette publicité

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la presse madrilène est unanime sur un point : le Real Madrid va mettre les moyens pour renforcer son milieu de terrain cet été. Si des joueurs du calibre d’Enzo Fernandez (Chelsea) sont suivis, c’est un autre joueur qui suscite beaucoup d’espoirs : Nico Paz. Bien qu’évoluant un peu plus haut sur le terrain, l’Argentin formé à La Fabrica et qui cartonne avec Côme en Serie A est vu comme la solution aux problèmes offensifs de l’équipe. A Madrid, il n’y a aucun doute sur le fait que la direction lèvera son option de rachat - entre 8 et 10 millions d’euros - et qu’il aura un rôle important dans l’équipe d’entrée.

La suite après cette publicité

Un rôle important dès la saison prochaine

« Tu ne connais rien au football si tu ne te jettes pas sur un joueur comme ça. Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr. Si le Real Madrid le recrute pour le revendre, ça sera un désastre de plus. Ne pas vouloir un joueur comme ça au Real c’est ne rien connaître au foot », s’est par exemple emporté le célèbre journaliste Tomas Roncero sur la Cadena SER. « C’est un joueur spectaculaire. Son imagination sur le terrain est débordante, il est créatif, il marque… Mais si tu le mets sur un côté ou en tant que milieu, il ne sera plus aussi performant », a tout de même prévenu le consultant et ancien joueur Alvaro Benito.

Defensa Central n’a aucun doute et affirme qu’en interne, on voit déjà Nico Paz prendre la place d’Eduardo Camavinga dans l’équipe. Les qualités de l’international argentin de 21 ans semblent en tout cas correspondre à merveille à ce que souhaitent voir les dirigeants et les supporters. Dernière interrogation tout de même : le futur coach merengue, dont l’identité est encore méconnue, comptera-t-il sur lui ? Rendez-vous cet été…