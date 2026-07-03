Coupe du Monde 2026, Brésil : Neymar n’est pas content…

Le 18 mai dernier, Carlo Ancelotti a soulagé tout un pays en sélectionnant Neymar pour la Coupe du Monde. Un mois et demi plus tard, un constat s’impose : l’Italien a sans doute choisi d’acheter la paix sociale. Après avoir rejoint la Seleção blessée au mollet, la star de Santos a raté les deux premiers matches de la phase de poule contre le Maroc (1-1) et Haïti (3-0). Il a ensuite eu un gros quart d’heure de jeu contre l’Écosse (3-0), avant de rester scotché au banc lors du seizième de finale face au Japon, alors que les Auriverdes ont dû attendre le bout du temps additionnel pour se qualifier (2-1).

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Si le traitement réservé au meilleur buteur de l’histoire de la Canarinha (79 buts en 129 sélections) ne passe pas inaperçu, Carlo Ancelotti avait été clair comme de l’eau de roche à ce sujet le jour où il a annoncé sa liste. «Je veux être clair et honnête. Il jouera s’il mérite de jouer. Le terrain va décider. J’ai une idée de ce que peut être l’équipe titulaire, mais après, on doit voir comment les joueurs s’entraînent. Je le répète, Neymar a le même rôle que les autres ont.» En choisissant de laisser Neymar sur le banc, Ancelotti confirme que son joueur n’est pas dans une condition physique optimale pour disputer une Coupe du Monde.

«Il n’est pas content, mais il se comporte très bien»

L’Italien s’est d’ailleurs ouvert une nouvelle fois sur ce sujet dans un entretien accordé au journal brésil A Folha de São Paulo. Et voici ce qu’il dit sur l’état physique de sa star. « L’important, c’est qu’il puisse jouer. Personne ne sait combien de temps il jouera. Il a l’expérience nécessaire pour gérer son temps de jeu et le rythme. Quand je verrai que l’équipe a besoin de lui, je le ferai entrer sur le terrain », a-t-il confié, avant d’assurer que le numéro 10 auriverde était désormais apte à jouer un match entier. « Oui. Il peut jouer 90 minutes. »

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Neymar profitera-t-il de la blessure de Lucas Paqueta et de la convalescence de Raphinha pour être titulaire lors du huitième de finale face à la Norvège ? Nul ne le sait encore, mais le natif de Mogi das Cruzes semble prendre son mal en patience. « Il n’est pas content, mais il se comporte très bien. Il s’entraîne très bien.Neymar est très respectueux, aimable et apprécié de ses coéquipiers. C’est un élément important de l’équipe, car il a du talent et c’est une personne très humble. Je suis très content de lui. Et bien sûr, il veut jouer, comme il l’a toujours fait. Il ne dit pas « je veux jouer », mais c’est tout à fait clair. Et c’est positif. Un joueur ne peut pas se contenter d’être sur le banc. » Mais pour le moment, c’est bien le sort qui est réservé à Neymar.