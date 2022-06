Le Borussia Dortmund tombe d'accord avec l'Ajax Amsterdam pour Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Homme fort de l'Ajax Amsterdam cette saison qu'il a guidé vers le titre de champion en Eredivisie, Sébastien Haller (28 ans) comptabilise pas moins de 34 buts et 9 offrandes cette saison en 42 rencontres. Fer de lance de l'attaque des Godenzonen, le natif de Ris-Orangis s'est particulièrement distingué en Ligue des Champions avec 11 buts et 2 offrandes en 8 rencontres qui le placent troisième meilleur buteur de la compétition derrière Karim Benzema et Robert Lewandowski. Une saison 2021/2022 de haute volée pour lui.

Participant notamment à l'élimination du Borussia Dortmund en phase de poules (buteur à l'aller et au retour), l'international ivoirien (12 capes, 4 buts) a convaincu les Marsupiaux de miser sur lui. Malgré une forte concurrence incarnée par l'Inter Milan, Manchester United ou encore le Bayern Munich, la formation de la Ruhr a vite tiré son épingle du jeu. Voulant trouver un remplaçant à Erling Braut Haaland qui apporte plus de garanties que les jeunes Karim Adeyemi (20 ans), Donyell Malen (23 ans) et Youssoufa Moukoko (17 ans), le BvB a vite jeté son dévolu sur Sébastien Haller.

Plus de 30 millions d'euros d'indemnités

Auteur d'une belle première offre refusée par l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund a monté les enchères. La deuxième approche a permis de se resserrer les discussions jusqu'à trouver un accord verbal ce mercredi. Ainsi le Borussia Dortmund a formulé une proposition de 31 millions d'euros assortie de 4 millions d'euros de bonus atteignables. Une offre acceptée par l'Ajax Amsterdam même s'il manque encore une signature officielle qui devrait arriver dans les prochains jours.

Actuellement en vacances en Côte d'Ivoire, Sébastien Haller est aussi tombé d'accord avec le club allemand pour un contrat de 4 saisons et il serait prêt à revenir en urgence en Europe pour passer sa visite médicale. Formé à Vigneux, Bretigny et Auxerre, révélé à Utrecht, explosant à Francfort, se ratant à West Ham et se relançant à l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller va donc évoluer avec le 6e club de sa carrière professionnelle. Un retour en Bundesliga trois ans après son départ de l'Eintracht Francfort qui va arriver par la grande porte avec ce transfert au Borussia Dortmund.