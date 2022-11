Bayern : Benjamin Pavard rêve d'Italie

Alors qu'il est présent au Qatar avec l'Equipe de France pour y disputer la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), Benjamin Pavard a accordé une interview exclusive au média italien La Gazzetta dello Sport, dans laquelle le latéral droit du Bayern fait l'éloge du football italien : «Olivier me dit toujours que l'Italie est un pays qui vit à 100% pour le foot. Il m'a raconté la magie des derbies, les grandes fêtes de leurs fans pour le Scudetto. J'aimerais vraiment, un jour, jouer avec lui aussi parce que c'est un super ami. Nous verrons bien», a déclaré Pavard chez nos confrères italiens.

Le contrat du Français prendra fin en juin 2024 et le club bavarois n'est pas certain de vouloir contrer la concurrence si une belle offre se présentait à son joueur. Le championnat italien serait donc une belle option pour Pavard qui n'y est pas indifférent : «la Serie A est très intéressante non seulement parce que je suis un défenseur, mais parce que c'est une ligue très ouverte comme me l'ont dit mes amis Giroud, Rabiot et Theo (Hernandez). Il suffit de regarder la bataille entre Naples et Milan. Et avec l'Inter, ils n'ont jamais été faciles à affronter en Ligue des Champions. La Juventus se reconstruit et bientôt ils retrouveront leur niveau en Europe.»