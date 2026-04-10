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Tottenham : Roberto De Zerbi voulait Mathys Tel à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mathys Tel, à Tottenham @Maxppp

Pour sa première apparition face aux médias en tant qu’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi a été invité à faire l’état des lieux de ses troupes, à deux jours du match contre Sunderland. À cette occasion, l’Italien a fait le point sur ses attaquants en dévoilant qu’il aurait bien recruté l’un d’entre eux lorsqu’il officiait à l’Olympique de Marseille.

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« Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions », a-t-il confié en conférence de presse.

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