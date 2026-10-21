PSG : Zinedine Zidane n’a pas raté une miette du match XXL de Lucas Hernandez…

Il est le héros inattendu de ce PSG-FC Barcelone (4-2). Titulaire surprise en lieu et place de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a été désigné par Luis Enrique pour contenir Lamine Yamal. La crainte des supporters au coup d’envoi s’est vite transformée en étonnement, puis en réjouissance. Le latéral gauche a fait bien plus que cadenasser le meilleur joueur du monde. Certes, il fut dépassé à quelques rares reprises mais il a considérablement réduit son influence, avant de marquer le second but de son équipe d’un coup de tête rageur et lui redonner l’avantage.

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Avant de sortir, remplacé par Warren Zaïre-Emery, il s’est même permis de chambrer le possible Ballon d’Or 2026. «Parfois, tu as de meilleures sensations que d’autres jours mais mon objectif est toujours de tout donner sur le terrain ici à Paris, réagissait-il après la rencontre. C’est vrai que je ne suis pas habitué à marquer beaucoup de buts. J’ai eu de la chance ce soir avec ce corner. Ça reste un match de poule même si c’est important pour montrer quel genre d’équipe on est. Ça reste un match de poule et il va falloir continuer.»

Le staff des Bleus ne l’a pas oublié

Luis Enrique a réussi son coup tactique, et fait taire les sceptiques, une fois de plus. Bien aidé par le collectif parisien, le champion du monde 2018 a fait jouer son expérience et usé (dans le bon sens) de son agressivité. «Je ne sais pas si je suis rentré dans sa tête. C’est un grand joueur. Je savais que si j’étais prêt et agressif, ça allait être compliqué pour lui, donc voilà.» Lucas Hernandez a marqué des points auprès de son entraîneur mardi soir et dans son match à distance avec Lucas Digne pour être la doublure de Nuno Mendes. Aux yeux du sélectionneur aussi.

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Non convoqué par Zinedine Zidane lors de son premier rassemblement, l’international français aux 42 sélections n’a pas pris ombrage de cette décision, lui qui faisait partie des 26 aux Etats-Unis (sans jouer une minute). A sa place, le sélectionneur a convoqué Adrien Truffert et Andy Diouf avec l’idée de repartir sur quelque chose de neuf. Le premier a plutôt donné satisfaction, moins le Nerazzuro. Zidane et son staff ont bien observé la rencontre d’hier soir, et la prestation de celui qui a été victime par deux fois d’une rupture des ligaments croisés.

Il part de loin mais…

Pourra-t-il faire partie de la prochaine liste des Bleus pour aller en Italie (12 novembre) et recevoir la Turquie (15 novembre) dans le cadre de la Ligue des Nations ? A 30 ans, le Parisien part de loin mais il a démontré au Parc des Princes ce mardi qu’il avait encore les jambes pour le haut niveau. Il ne rechigne jamais non plus à transmettre son ressenti et son expérience auprès du staff, chose plutôt appréciée en interne. Autant d’arguments qui pourraient, selon RMC, rebattre certaines cartes en sélection, même s’il est encore trop tôt pour annoncer quoi que ce soit.