Menu Rechercher
Commenter

Amical : nouvelle défaite pour Strasbourg, cette fois face à Brighton

Par Maxime Barbaud
Martial Godo, avec Strasbourg @Maxppp

C’est une nouvelle défaite pour Strasbourg mais c’est déjà moins sévère que les précédentes. Après avoir été étrillé 7-0 lors du premier match par le Sporting, puis 2-0 contre Blackburn, le Racing s’incline cette fois 4-3 face à Brighton, club de Premier League, après 120 minutes de jeu.

La suite après cette publicité

Amo-Ameyaw et Martial Godo ont marqué lors de la première période pour permettre à leur équipe de recoller au score. À nouveau menés, les Alasciens ont réduit la marque en fin de partie par Kodia. Prochain match amical le 4 août prochain face aux Allemands de Elversberg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier