Amical : nouvelle défaite pour Strasbourg, cette fois face à Brighton

C’est une nouvelle défaite pour Strasbourg mais c’est déjà moins sévère que les précédentes. Après avoir été étrillé 7-0 lors du premier match par le Sporting, puis 2-0 contre Blackburn, le Racing s’incline cette fois 4-3 face à Brighton, club de Premier League, après 120 minutes de jeu.

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Amo-Ameyaw et Martial Godo ont marqué lors de la première période pour permettre à leur équipe de recoller au score. À nouveau menés, les Alasciens ont réduit la marque en fin de partie par Kodia. Prochain match amical le 4 août prochain face aux Allemands de Elversberg.