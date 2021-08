Gerard Piqué balance sur le départ de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

S'il y a un homme qui est conscient de l'importance de Lionel Messi à Barcelone c'est bien Gerard Piqué, qui a fait carrière aux côtés de l'Argentin depuis les équipes de jeune du Barça, avec une seule petite parenthèse mancunienne entre temps. Très proche de l'Argentin, le défenseur catalan a d'ailleurs été l'un des invités du futur Parisien lors de son fameux dîner d'adieu, aux côtés de Sergio Busquets et de Jordi Alba.

Après la rencontre du club barcelonais face à la Juventus dans le trophée du tournoi Joan Gamper, le numéro 3 en a dit un peu plus sur le départ de son ami. « Que le meilleur joueur de l'histoire parte, ça fait mal et c'est très dur, mais ça devait arriver un jour. La vie continue, les gens veulent aller au stade et aujourd'hui on leur a donné du spectacle », a expliqué Piqué.

Un tacle pour Bartomeu

« C'est un coup dur au niveau mental, ça nous a fait mal. Et ça a fait mal à Messi aussi. On perd le meilleur joueur de tous les temps. L'équipe doit s'adapter, il y a du talent. Je ne connais pas toute l'histoire, les deux parties ont dit que c'était une question de chiffres. La gestion de ces dernières années n'a pas été la meilleure, et ça nous pénalise. Mais l'histoire nous a montré que nous allons nous relever », a ajouté le Catalan.

Comme bon nombre de supporters, le défenseur a aussi identifié Josep Maria Bartomeu comme principal responsable de cet échec, lui qui a plongé l'écurie barcelonaise dans une crise financière sans précédent. Orpheline de Messi, l'équipe de Ronald Koeman a tout de même montré avoir de sacrés atouts face à la Vieille Dame dimanche soir. Suffisant pour espérer tout gagner cette saison ? Pas sûr...