Le Barça annonce la prolongation d’Hamza Abdelkarim

Le FC Barcelone a officialisé la prolongation de sa pépite Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant égyptien de 18 ans a trouvé un accord avec le club catalan pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Une récompense pour le joueur arrivé la saison dernière chez les U19 et qui a rapidement convaincu en Catalogne. Sélectionné avec l’Égypte pour la Coupe du Monde 2026, il s’est notamment révélé au grand public durant la préparation estivale avant d’effectuer ses débuts officiels avec l’équipe première contre le Rayo Vallecano.

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𝗔𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗛𝗮𝗺𝘇𝗮 𝗔𝗯𝗱𝗲𝗹𝗸𝗮𝗿𝗶𝗺



FC Barcelona and player Hamza Abdelkarim have reached an agreement for the renewal of the Egyptian footballer’s contract until 30 June 2030. pic.twitter.com/NmDrPYzgs9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2026

Initialement lié au Barça jusqu’en juin 2029, Abdelkarim était considéré comme l’un des jeunes éléments à sécuriser rapidement par la direction blaugrana. Sa clause libératoire, jusqu’ici fixée à seulement 15 millions d’euros, était notamment jugée particulièrement accessible. Le Barça avait donc entamé les discussions pour le blinder sur le long terme et éviter de voir l’un de ses nouveaux talents attirer les convoitises. C’est désormais chose faite avec cette prolongation jusqu’en 2030.