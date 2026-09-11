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Le Barça annonce la prolongation d’Hamza Abdelkarim

Par Samuel Zemour
1 min.
Hamza Abdelkarim, au Barça @Maxppp

Le FC Barcelone a officialisé la prolongation de sa pépite Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant égyptien de 18 ans a trouvé un accord avec le club catalan pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Une récompense pour le joueur arrivé la saison dernière chez les U19 et qui a rapidement convaincu en Catalogne. Sélectionné avec l’Égypte pour la Coupe du Monde 2026, il s’est notamment révélé au grand public durant la préparation estivale avant d’effectuer ses débuts officiels avec l’équipe première contre le Rayo Vallecano.

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Initialement lié au Barça jusqu’en juin 2029, Abdelkarim était considéré comme l’un des jeunes éléments à sécuriser rapidement par la direction blaugrana. Sa clause libératoire, jusqu’ici fixée à seulement 15 millions d’euros, était notamment jugée particulièrement accessible. Le Barça avait donc entamé les discussions pour le blinder sur le long terme et éviter de voir l’un de ses nouveaux talents attirer les convoitises. C’est désormais chose faite avec cette prolongation jusqu’en 2030.

Pub. le - MAJ le
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