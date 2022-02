Le Barça espère toujours recruter Andreas Christensen

Selon Marca, le FC Barcelone espère encore recruter le défenseur de Chelsea Andreas Christensen. Le défenseur central de 25 ans, dont le contrat avec les Blues se termine en juin prochain, serait l’un des objectifs principaux des Blaugranas pour renforcer leur défense durant le mercato estival. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour le Barça puisque le défenseur danois est courtisé par d’autres clubs et pourrait également prolonger son contrat avec le club londonien.

La suite après cette publicité

Christensen, qui a disputé 151 matchs avec le maillot de Chelsea et a remporté notamment la Ligue Europa et la Ligue des Champions, serait un renfort de taille pour la charnière catalane. Les Barcelonais risquent de perdre Lenglet et Umtiti l’été prochain et ne compteraient plus dans leurs rangs que Piqué, Mingueza, Araujo et Eric Garcia. Le Danois analyse pour l’heure toutes les possibilités et n’a donné aucune réponse.