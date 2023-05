Espanyol - Barcelone : les compositions officielles

Cette 34e journée de la Liga peut voir le FC Barcelone sacré champion d’Espagne, 4 ans après son dernier titre. Plus encore, ce soir, c’est un derby catalan qui nous attend. L’Espanyol reçoit le Barca (rencontre à suivre dès 21h00 sur FM). Une rencontre à double enjeu puisque les locaux luttent pour leur maintien dans l’élite, tandis que Xavi et ses joueurs peuvent être officiellement couronnés, après avoir fait la course en tête de la Liga toute la saison.

Côté compositions, Luis Garcia et Xavi ont aligné leur équipe type ou presque. Dans les rangs des Pericos, Joselu est bien évidemment aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Braithwaite, l’ancien barcelonais. À Barcelone, on retrouve Jules Koundé titulaire au poste de latéral droit, tandis que Ousmane Dembélé lui est sur le banc. Le Polonais Robert Lewandowski est également présent en pointe et sera accompagné de Raphinha et de Gavi.

Les compositions d’équipe :

Espanyol : Pacheco - Gil, Montes, Gomez, Cabrera, Olivan - Melamed, Suarez, Darder - Braithwaite, Joselu

Barcelone : Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Balde - Busquets, De Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi