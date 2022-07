JT Foot Mercato : l'OL s'active sur tous les fronts 

La suite après cette publicité

Lyon veut à tout prix un latéral gauche

Emerson retourné du côté de Chelsea et Youssouf Koné mis sur le départ, plusieurs rumeurs ont donc vu le jour pour le poste d'arrière gauche et notamment celle du Brésilien Marcelo. Mais cette piste a rapidement été écartée au vu des exigences salariales du joueur. De ce fait, le board lyonnais a avancé sur l'Argentin Nicolas Tagliafico. Le joueur de l'Ajax est en fin de contrat dans un an et sa valeur marchande est estimée à 5M€. Si L'Equipe assure de son côté que le joueur a dit oui à l'OL, De Telegraaf indique que rien n'est fait et que l'intéressé n'a pas pris sa décision concernant son avenir. Toujours selon le quotidien français, en plan de secours, les Gones auraient coché le nom de Quentin Merlin du FC Nantes qui en demanderait 10M€. Toutefois d'après nos informations, Pervis Estupiñán du Villarreal, est aussi courtisé. Dans le sens des départs ça se précise pour Léo Dubois du côté de Galatasaray. Les Stambouliotes vont débourser environ 3M€. Autre cadre sur le départ, c'est Houssem Aouar qui fait l'objet d'une offensive du Betis. Selon nos informations, une offre de 13M€ en plus de la possibilité d'inclure un joueur dans la transaction a été dégainée. Une offre acceptée par les dirigeants rhodaniens, au contraire du joueur qui préfère encore se laisser du temps.

Neymar sur la sellette

Recruté pour 222 M€ au FC Barcelone en 2017, Neymar est loin d'avoir répondu aux énormes attentes placées en lui. Le numéro 10 brésilien n'est plus considéré comme indispensable. Problème, le PSG a dû mal à s'en débarrasser. Le joueur a récemment prolongé jusqu'en 2027 et touche pas moins de 30M€ dans la capitale. L'intéressé est déterminé à rester, tout le contraire des dirigeants parisiens. D'ailleurs selon les informations du Parisien, le club francilien a approché Manchester City ces dernières semaines afin de proposer Neymar en échange d'un joueur. Le nom de Bernardo Silva a été cité par le quotidien régional. Une proposition qui a cependant été refusée par les Skyblues.

Les officiels du jour

Après avoir enchaîné deux prêts à Nice, puis un autre au PAOK, le défenseur du Barça Moussa Wagué a été transféré en Croatie au HNK Gorica. Selon le communiqué publié sur le site officiel des Blaugranas, le club catalan touchera un pourcentage en cas d'une future revente du joueur.

❗ Accord trouvé avec le HNK Gorica pour le transfert de @Moussa_WagueOff https://t.co/xa68SticK9 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 19, 2022

Plus gros transfert de l'histoire de Wolverhampton, Fabio Silva (20 ans) n'a jamais su s'imposer au sein du club anglais. Il est prêté une saison du côté d'Anderlecht en Belgique où il tentera de se relancer.

Say hi to our new striker. 🇵🇹 Bem-vindo, Fábio Silva. 🟣⚪ https://t.co/krSmuxWuac — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 19, 2022

Les Spurs viennent d'officialiser ce mardi l'arrivée du prometteur Djed Spence (21 ans). Le club londonien a déboursé un peu moins de 15 M€ pour s'attacher les services du latéral droit de Middlesbrough.