La réaction à chaud de Rodrygo, le sauveur du Real Madrid

Quelle entrée ! Faisant son apparition sur la pelouse du Santiago Bernabeu, Rodrygo Goes, 21 ans, est venu délivrer le Real Madrid en inscrivant deux buts coup sur coup dans les ultimes instants de la rencontre, envoyant les deux équipes en prolongation. Ayant disputé 26 matchs en LDC (avec une moyenne de 44min/matchs), le Brésilien est déjà impliqué dans 17 buts dans cette compétition (10 buts-7 passes déc.) : «je pense que la version Ligue des champions est ma meilleure version et j'espère continuer à marquer beaucoup plus de fois,» lâchait-il au micro de AS en fin de match avant d'avouer avoir eu une vision : «je ne peux pas expliquer, je n'ai même pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu m'a regardé et m'a dit : "Aujourd'hui, c'est ton jour". Je suis très heureux d'amener Madrid là où elle doit être, c'est-à-dire en finale de la Ligue des champions.»

Auteur de trois comeback improbables en trois tours à élimination directe, le Real Madrid est décidément un club à part : «avec ce maillot, nous apprenons à nous battre jusqu'au bout. Nous étions presque morts, mais avec mon premier but, nous avons commencé à croire un peu. Nous étions revenus de l'arrière dans d'autres matchs.» Le Brésilien avouait ensuite ne plus savoir où il était lors de la célébration de ses buts : «après mon premier but, nous avons marqué l'autre. Je suis très heureux. Je n'écoutais même pas ce que mes coéquipiers me disaient, car je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Nous étions déjà morts, et ce qui est arrivé est arrivé. Je sais qu'ils sont venus me féliciter et je suis très heureux.»