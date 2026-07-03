Algérie : l’analyse lunaire de l’adjoint de Petkovic après l’élimination

Ce vendredi matin, l’Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 par la Suisse (2-0). La formation de Vladimir Petkovic n’a pas vraiment su rivaliser avec une équipe suisse qui aurait pu s’imposer plus largement encore. Pourtant, malgré les critiques des supporters algériens sur les choix du coach Petkovic, son adjoint Davide Morandi a eu une analyse assez éloignée de la réalité. De quoi agacer un peu plus les fans.

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«Nous ne devons pas voir uniquement le négatif, nous avons mis en difficulté la Suisse. La Suisse a été extrêmement positive dans deux moments décisifs du match. Quand ils marquent le premier but et au retour des vestiaires, après nos deux erreurs, quand ils marquent le deuxième. Pour le reste, il ne faut pas penser que tout ce qu’on a fait est mauvais. Il y a de la déception, on a voulu rendre fier le peuple algérien et c’est ça qui doit rester. On a encaissé 9 buts mais ce n’est pas la défense, il y a les milieux, les attaquants, c’est une question de bloc. C’est vrai que c’est beaucoup mais il faut penser que c’est la Coupe du Monde, et les adversaires sont d’un autre niveau. Messi nous a mis 3 buts et il continue de marquer là donc c’est ça qu’il faut retenir.»