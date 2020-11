Tottenham : des terrains de golf installés au centre d'entraînement pour Gareth Bale !

La suite après cette publicité

Arrivé en toute fin de mercato chez les Spurs, Gareth Bale y a retrouvé son ancien partenaire madrilène Sergio Reguilon, qui a également opté pour un exil à Londres cet été. Depuis son retour chez lui où il avait explosé au début des années 2010, l’ailier gallois est métamorphosé en comparaison à ses derniers mois plus que compliqués au sein de l’effectif madrilène, avec qui les liens étaient rompus. Dans un entretien radiophonique accordé à la Cadena Ser, Reguilon a expliqué les raisons du nouvel épanouissement de son partenaire gallois dans le nord de la capitale anglaise.

«Il est très heureux, je remarque qu'il est différent. La langue, ça change tout pour lui. C'est vrai qu'il parle bien espagnol, mais ici je remarque que l'Angleterre est plus à son goût» dit-il avant d’évoquer ce qui l’a le plus étonné à son arrivée. «Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a comme des petits terrains de golf au centre d'entraînement de Tottenham. Ils ont été installés pour Bale. J'ai demandé si c'était sérieux, et je suis resté bouche bée» a ainsi conclu le défenseur gauche espagnol pour la petite anecdote.