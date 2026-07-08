Le Paris FC boucle un transfert à 20 M€ !
Après avoir officialisé l’arrivée d’Andria Kvirikadze, le Paris FC tient déjà une nouvelle recrue. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club parisien a trouvé un accord de principe avec Brighton pour conserver définitivement Diego Coppola. Le défenseur central italien, arrivé en prêt, va donc poursuivre son aventure en Ligue 1 après avoir rapidement convaincu par ses performances.
L’opération devrait s’élever à 18 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Les derniers détails restent encore à valider par Brighton avant la signature définitive, mais le message est clair : Coppola va rester à Paris. Une prolongation logique pour un joueur devenu l’un des piliers du projet parisien, qui découvrira son nouvel entraîneur Liam Rosenior dans les prochains jours.
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