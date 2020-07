Monaco : Paul Mitchell va continuer à faire le ménage

L'AS Monaco est à un nouveau tournant de son projet. Pendant la crise liée au coronavirus, le club asémiste a nommé un nouveau directeur sportif, poste laissé vacant depuis le départ, il y a un an, de l'ancien de Chelsea, Michael Emenalo. C'est l'homme fort de la galaxie Redbull qui a été choisi, Paul Mitchell, qui faisait alors ses armes du côté de Leipzig. Après un audit approfondi du club du Rocher, l'Anglais a déjà pris quelques décisions fortes.

Une est tombée ce samedi puisque l'entraîneur de l'ASM, Roberto Moreno, va être démis de ses fonctions. C'est, après Leonardo Jardim (deux fois) puis Thierry Henry, le troisième technicien à être remercié en peu de temps, ce qui montre bien l'instabilité du club princier. Mais justement, l'instabilité, c'est ce contre quoi va se battre Mitchell. Il avait reçu des garanties de ses dirigeants pour changer en profondeur le club et voici donc sa première décision.

Des cadres menacés de départ

Pour remplacer l'Espagnol, l'ASM a déjà une idée et les pourparlers ont déjà commencé depuis un moment avec Niko Kovac, l'ancien sélectionneur de la Croatie et coach du Bayern Munich, remplacé par Hansi Flick en Bavière. Une fois cette piste concrétisée, Mitchell va s'attaquer à d'autres choses. Il ne faut pas être un professionnel pour remarquer que Monaco a beaucoup trop de joueurs sous contrat et qu'il faut donc tailler dans le vif.

Ainsi, nous apprenons ce dimanche, grâce aux informations du journal L'Équipe, que de nombreux joueurs pourraient faire leur valise cet été. Des cadres sont annoncés partant, signe de la volonté claire et précise de l'Anglais de tourner une page à Monaco. On ne connaît pas encore le nom des concernés, mais certains peuvent se faire du mouron tant l'ancien du RB Leipzig n'a pas l'air de faire dans les sentiments. Ça va beaucoup bouger sur la Côte d'Azur cet été.