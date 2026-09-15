Déjà de la friture sur la ligne entre Pierre Sage et Crystal Palace

Les débuts de Pierre Sage à Crystal Palace sont loin d’être rêvés. Le technicien a déjà perdu à 3 reprises en 4 journées de Premier League pour un succès sur la pelouse de Fulham. Heureusement pour le 16e du championnat, il y a eu cette autre victoire en League Cup contre Middlesbrough. De quoi offrir un peu de répit au Français. La défaite de ce week-end à domicile contre Ipswich, promu en première division, dans le temps additionnel risque en revanche de laisser des traces. Il y a le résultat décevant et le choix des hommes qui interroge en interne.

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Titulaire lors des 3 premières journées, Jaydee Canvot n’a pas été convoqué pour cette rencontre et cela a surpris. D’après le Daily Mail, le président des Eagles, Steve Parish, n’a pas compris cette décision, et serait même agacé par celle-ci. Le club mise beaucoup sur le natif d’Argenteuil, qui est devenu titulaire depuis le départ de Marc Guéhi à Manchester City l’hiver dernier. Sa mise à l’écart est jugée très sévère. Le défenseur est perçu comme un jeune élément certes, mais déjà très précieux. Le conseil d’administration n’a pas vraiment apprécié.

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La direction n’accepte pas la mise à l’écart de Canvot

Forcément, cela fragilise la position de Pierre Sage, déjà en difficultés avec ses résultats. « C’était une décision sportive, mais je dois être honnête, je ne l’ai pas retenu dans l’équipe à cause de son match contre Fulham et de ce qu’il a fait pendant la semaine, se justifiait le technicien durant la conférence d’après match samedi dernier. J’ai parlé avec lui. J’ai besoin de plus de sa part. Je suis sûr qu’il en est capable et j’attends une bonne réaction de sa part à partir de lundi. » Crystal Palace connaît des difficultés en ce début de saison, notamment en défense.

Le club a déjà encaissé 11 buts en championnat. « C’est beaucoup trop, j’en suis conscient, reconnaissait l’ancien coach de l’OL et de Lens. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons concédé moins d’occasions, mais nous n’avons pas été très efficaces défensivement. Nous avons encaissé le même but trois fois. C’est pourquoi nous devons travailler là-dessus. Nous devons trouver une solution pour empêcher ces centres, pour récupérer le ballon dans la surface. » Outre ses problèmes défensifs, Crystal Palace ne dispose pas encore de ses meilleurs éléments entre les absences de Jean-Philippe Mateta et Ismaïla Sarr.