L’OL fonce sur son nouveau numéro 9

Le mercato de l’Olympique Lyonnais avance bien. Avant le très attendu tour préliminaire de Ligue des Champions, déterminant pour la suite de son été, la direction rhodanienne a déjà bouclé l’arrivée du jeune Kaïl Boudache, arrivé libre en provenance de l’OGC Nice. Pas encore officialisés, le milieu de terrain Mads Bidstrup devrait également rejoindre très prochainement l’OL, tout comme l’ailier Julien Duranville, attendu en provenance du Borussia Dortmund pour remplacer Afonso Moreira.

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La révélation portugaise de la saison dernière a été cédée au Bayer Leverkusen pour plus de 33 M€. Mais un autre départ doit également être compensé par Matthieu Louis-Jean, le directeur technique lyonnais. Avec la fin du prêt d’Endrick, l’OL est en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et ce dossier pourrait déjà être bien avancé. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais discute avec les Hearts of Midlothian au sujet de leur attaquant polyvalent Claudio Braga, âgé de 26 ans.

L’OL accélère pour son buteur

Auteur d’une excellente saison avec le club écossais, qui a perdu le titre lors de la dernière journée face au Celtic, l’attaquant portugais, passé notamment par la Norvège, a inscrit 14 buts en championnat. Capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, il est sous contrat jusqu’en 2028 avec les Hearts. Les discussions se poursuivent avec le club écossais, qui espère récupérer environ 10 M€ dans l’opération. L’OL va désormais tenter de trouver un accord afin de boucler ce dossier prioritaire avant de poursuivre son mercato.

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Selon nos informations, l’OL est également en pole position pour s’attacher les services de Mohamed Ouédraogo. Âgé de 23 ans, le latéral gauche évolue actuellement au SCR Altach, en Autriche. D’après nos sources, le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, où il viendrait renforcer la concurrence à gauche aux côtés de Nicolas Tagliafico et Abner, dont l’avenir reste incertain. Tête de série pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OL connaîtra le 20 juillet l’identité de son futur adversaire. Les Lyonnais entreront en lice les 4 ou 5 août à l’aller, avant le match retour prévu le 11 août, avec l’ambition d’être pleinement compétitifs d’ici là.