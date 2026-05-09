Serie A : un Inter Milan déjà champion domine la Lazio

Au Stadio Olimpico de Rome, la Lazio a reçu l’Inter Milan, déjà champion, pour cette 36e journée de Serie A dans une rencontre à sens unique. Dès les premières minutes, les Nerazzurri ont imposé leur rythme et ont rapidement ouvert le score à la 6e minute grâce à Martínez, bien lancé dans une action rapide. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Chivu ont ensuite doublé la mise à la 39e minute par Sučić, parfaitement servi par l’Argentin. À la pause, l’Inter menait logiquement 2-0, sans réellement être inquiété.

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En seconde période, la Lazio a tenté de réagir mais s’est heurtée à une défense solide et à un bloc milanais bien organisé. Le tournant du match est intervenu avec l’expulsion de Romagnoli à la 58e minute, après intervention de la VAR, laissant les Romains en infériorité numérique. L’Inter a ensuite géré son avantage et a scellé sa victoire à la 76e minute grâce à Mkhitaryan, bien servi par Bonny. Solides et efficaces, les Milanais se sont imposés (3-0) à l’extérieur, confirmant leur supériorité dans une rencontre maîtrisée de bout en bout.