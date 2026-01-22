Menu Rechercher
PSG : Fabian Ruiz incertain face à Auxerre

Par Tom Courel
1 min.
Fabian Ruiz @Maxppp
Auxerre PSG
Au Portugal, le PSG a connu une soirée difficile face au Sporting (2-1). Malgré sa domination, le club parisien n’a pas su transformer ses occasions et a concédé deux buts contre le cours du jeu, dont un deuxième dans les dernières minutes de la rencontre. Une défaite difficile à avaler, d’autant plus que cette déception n’a pas été la seule du jour. Luis Enrique a également perdu un joueur en fin de match, Fabian Ruiz, touché à la jambe gauche. Le milieu de terrain espagnol a dû quitter le terrain en boitant, laissant apparaître des signes inquiétants. Déjà privé de plusieurs milieux de terrain, le coach de la capitale pourrait se passer de Ruiz pour le déplacement à Auxerre, et pour la réception de Newcastle en Ligue des Champions, le 28 janvier prochain.

Le joueur de 28 ans ne s’est pas entraîné ce jeudi, et est resté en salle afin de prendre un temps de repos obligatoire. Pour rappel, un point médical doit être établi aujourd’hui avant la rencontre de Ligue 1, à l’Abbé Deschamps (20h). Des nouvelles officielles devraient donc voir le jour, avant ou pendant la conférence de presse de Luis Enrique. De son côté, Joao Neves, le Portugais, souffre d’une gêne musculaire, et Matveï Safonov, le Russe, devrait encore patienter avant de faire son retour à cause de sa fracture à la main gauche. Un effectif plutôt diminué pour le déplacement en championnat.

