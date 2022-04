LOSC : José Fonte prend position dans l'affaire Ben Arfa

Avant le Derby du Nord opposant Lille et Lens, le défenseur portugais du LOSC, José Fonte, qui, à 38 ans, a disputé toutes les rencontres de Ligue 1 dans leur intégralité, est revenu dans les colonnes de La Voix du Nord sur l'altercation entre son coéquipier Hatem Ben Arfa et son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Le capitaine lillois préfère laisser ça au passé : «tout le monde a vu ce qui s’est passé et maintenant, c’est derrière nous. Le vestiaire s’est concentré pour faire un bon sprint final. Il n’y a rien à dire de plus. C’est dommage.»

La suite après cette publicité

L'ancien joueur du PSG avait reproché à son entraineur d'être petit bras alors que le LOSC est champion de France. Certains supporters semblaient du même avis qu'HBA, ce que ne comprend pas le champion d'Europe 2016 avec le Portugal : «je ne suis pas d’accord avec ça. Contre Bordeaux, on a des situations pour marquer. On a trois buts refusés. Ce n’est pas un match sans occasions où on attend tous derrière en défendant. C’est une rencontre où on a fait des choses pour gagner. Si on ne le fait pas, l’entraîneur n’y peut rien. Il n’est pas sur le terrain. Si tu me prouves que l’on n’a pas d’occasions, je dis d’accord, il faut changer quelque chose. Mais ce n’est pas le cas. À nous d’être meilleurs. On est tous derrière Jocelyn Gourvennec.» Un capitaine fidèle à son entraineur.