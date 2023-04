PSG : Christophe Galtier explique l’absence d’Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Recruté cette saison par le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike (20 ans) vit une première année difficile dans la capitale. Titularisé à seulement huit reprises en championnat, l’ancien Rémois n’est plus apparu sur les pelouses de Ligue 1 depuis deux journées. Une absence que Christophe Galtier a expliquée.

« Il n’y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement. Il travaille même plus que d’autres joueurs. Actuellement, il n’a pas de temps de jeu. Il y a aussi l’architecture de l’équipe qui fait que l’effectif est affaibli et pour garder un certain équilibre, il est confronté à une très grande concurrence avec la présence de Kylian et Léo qui sont très performants. On va voir ce qu’il va se passer sur les matches qui arrivent. Il n’y a pas de problème entre Hugo et moi », a indiqué le coach parisien en conférence de presse.

À lire

Le plan loufoque du FC Barcelone pour rapatrier Lionel Messi