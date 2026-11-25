Transféré à l’AS Rome cet été après six saisons passées à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a vite marqué les esprits des observateurs italiens . Le défenseur argentin retrouve ses meilleures sensations, même si ses vieux démons peuvent parfois refaire surface. Ce fut notamment le cas lors de la Remontada subie par la Roma face à Manchester United (3-2), quand il avait été coupable de deux grosses erreurs. Mais pour Medhi Benatia, ses débuts en Italie sont réussis.

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«Balerdi ? Par rapport à la dernière saison qu’on a passée ensemble où il a été marqué, j’ai été surpris de son impact sur la Serie A, a confié l’ancien défenseur marocain sur Canal+ ce mercredi. Il en a surpris plus d’un et notamment son coach, Gasperini, qui l’avait comparé à Baresi, ça montre que Leo est capable de très belles choses. Il est souvent sur la photo, oui il peut avoir des trous de concentration, mais pour moi, c’est un défenseur moderne, capable de défendre avec personnalité, laisser 60 mètres derrière, il a marqué des buts… Forcément, il fait des erreurs, s’il n’en faisait pas, il serait peut-être au Real Madrid. Mais c’est quelqu’un que j’estime parce que c’est quelqu’un qui ne se cache jamais.»