Chelsea face à l'exode massif des Baby Blues

La jeunesse au pouvoir. Voici le plan qu'avait en tête Frank Lampard à son arrivée sur le banc de Chelsea. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain n'avait pas non plus trop de choix puisque les Blues étaient interdits de recrutement. Mais il y a vu une occasion de miser sur le vivier interne du club et d'offrir plus d'exposition aux "Cobham Kids". Quatrièmes à l'issue de l'exercice 2019-20, les pensionnaires de Stamford Bridge n'ont pourtant pas poursuivi sur cette ligne de conduite.

Lampard-Tuchel, deux politiques différentes

Au grand désarroi des supporters, qui étaient emballés par le fait de voir des Baby Blues comme Mason Mount et Reece James en équipe première, Chelsea a décidé de renouer avec ses vieilles habitudes à l'été 2020. Les mains libres, les Londoniens ont dépensé pour environ 257 M€ pour s'offrir Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ou Edouard Mendy et Thiago Silva (libre). Des arrivées qui ont forcément impacté les jeunes, moins utilisés.

Et cela ne s'est pas arrangé avec la venue de Thomas Tuchel. Le Daily Mail explique que l'Allemand ne montre pas la même envie que Lampard, qui avait mis les jeunes au coeur de son projet. Des jeunes qui ont décidé de s'exiler cet été 2021. Déjà prêté l'an dernier à l'AC Milan, Fikayo Tomori (23 ans) y est resté définitivement contre un chèque de 28 M€.

Vague de départs chez les jeunes

Il a été imité il y a une semaine par Marc Guehi (21 ans), vendu pour 21 M€ à Crystal Palace. Il avait été impressionnant lors de ses deux prêts à Swansea selon la presse britannique. Sous contrat pour encore un an à Chelsea, qui était prêt à le prolonger, Lewis Bate (18 ans) a choisi de s'en aller. Il a finalement rejoint Leeds United contre 1,75 M€, lui qui était au club depuis ses huit ans. Dans le même cas, la star de l'académie, Tino Livramento (18 ans), va rejoindre Brighton.

Egalement âgé de 18 ans, Myles Peart-Harris a, lui, déjà signé pour 4 ans à Brentford. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. Dynel Simeu (19 ans) est lui tombé d'accord avec Southampton après avoir refusé une offre de prolongation de Chelsea. De son côté, Billy Gilmour (20 ans) a été prêté à Norwich City. Des éléments comme Conor Gallagher (21 ans) et Ethan Ampadu (20 ans), souvent prêtés ces dernières saisons, pourraient aussi être concernés par un mouvement. Rester est aussi une option.

Abraham et Hudson-Odoi, les prochains sacrifiés ?

Ce que devrait faire Dujon Sterling (21 ans), qui devrait prolonger son bail qui se termine initialement dans un an. Enfin, Chelsea devra surtout gérer au mieux deux cas importants. Le premier concerne Tammy Abraham (23 ans). Libre en 2022, il intéresse Arsenal, qui veut un prêt pour en faire le successeur de Lacazette, West Ham et Aston Villa, qui préparerait une offre de 45 M€ maximum. De quoi faire les affaires de Chelsea, qui veut 47 M€ et qui avait tenté d'inclure l'Anglais dans le deal pour récupérer Harry Kane.

Autre dossier chaud, celui concernant Callum Hudson-Odoi (20 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, il a aussi été cité comme possible monnaie d'échange pour récupérer le buteur de Tottenham. Récemment, il a fait partie de la liste des joueurs qui pourraient être sacrifiés dans l'opération Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou dans celle visant à récupérer Kingsley Coman (Bayern Munich). Habitué à dégraisser à chaque mercato, Chelsea fait face à un exode massif de ses jeunes talents cet été.