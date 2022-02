PSG : le point médical avant Rennes

Le Paris SG vient de publier son traditionnel point médical avant la réception du Stade Rennais ce vendredi (24e journée de Ligue 1). On apprend que Neymar Jr, gravement blessé à la cheville en fin d'année dernière, «poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés».

Sergio Ramos, victime d'une lésion du mollet, a lui repris la course ce jeudi, mais la suite de son programme sera précisé d'ici ce week-end. Ander Herrera, touché à la cuisse, devrait lui revenir à l'entraînement collectif ce dimanche, à quelques jours de la réception du Real Madrid. Enfin, «Alexandre Letellier et Edouard Michut poursuivent leur protocole Covid».