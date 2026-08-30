AS Monaco : Folarin Balogun a des pistes sur le gong en Serie A

La situation de Folarin Balogun reste l’un des dossiers les plus singuliers de cette fin de mercato. L’attaquant américain sort d’un été particulièrement mouvementé, marqué par une Coupe du Monde 2026 disputée à domicile avec les États-Unis et une exposition médiatique considérable. Sa compétition a notamment été parasitée par l’incroyable polémique autour de son carton rouge et de l’intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino pour permettre à l’attaquant de participer au 8e de finale face à la Belgique. Une séquence qui a largement dépassé le cadre sportif et contribué à maintenir Balogun au centre de l’attention durant tout le tournoi. Sur le terrain également, le Monégasque a confirmé son statut avec une campagne mondiale remarquée, ce qui n’a fait que renforcer l’intérêt autour de son avenir.

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Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Balogun à Monaco est loin d’être définitivement fixé. Le club de la Principauté avait anticipé une éventuelle vente de son avant-centre et ne fermait pas la porte à un départ, notamment dans un contexte économique qui pousse l’ASM à générer des liquidités pour poursuivre son recrutement. Le dossier est devenu particulièrement important pour Monaco puisque plusieurs arrivées ont été conditionnées à la sortie de l’Américain, dont celle d’Erik Lira, tandis que le club avait déjà établi une short-list pour lui trouver un éventuel successeur. Sa valorisation, située autour de 50 millions d’euros, a cependant compliqué les discussions et ralenti une opération qui semblait pourtant appelée à se décanter durant l’été. À quelques heures de la fermeture du mercato, Balogun reste ainsi l’un des joueurs dont le départ pourrait encore provoquer plusieurs mouvements en cascade sur le marché.

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La Fiorentina en avance, l’Atalanta surveille

Et la Serie A n’a pas oublié le dossier. Selon nos informations, la Fiorentina et l’Atalanta ont ainsi pris des renseignements sur la situation de l’attaquant monégasque et surveillent désormais très attentivement les dernières heures du mercato. À Florence, la piste pourrait prendre une dimension supplémentaire si Albert Gudmundsson venait à quitter le club, lui qui est sur les tablettes de la Lazio. La Fiorentina cherche alors rapidement une solution offensive capable de compenser ce départ et Balogun fait partie des profils étudiés pour répondre à cette urgence. Le contexte sportif pousse d’ailleurs les dirigeants violets à accélérer. Après deux défaites pour commencer leur saison, dont un lourd revers (0-3) contre Frosinone samedi, la formation dirigée par Fabio Grosso apparaît déjà en quête de réponses et de renforts pour rééquilibrer son secteur offensif. A noter qu’Everton, éloigné encore dans la course, est également intéressé par l’attaquant américain de l’AS Monaco.

Toujours d’après nos indiscrétions, l’Atalanta garde un œil sur l’international américain, avec une réflexion différente, mais une urgence comparable. Le club bergamasque souhaite encore renforcer ses solutions offensives afin d’offrir davantage de profondeur à son entraîneur dans une saison qui s’annonce particulièrement chargée, notamment avec la Ligue Europa Conférence. Dans cette optique, Balogun représente un profil susceptible d’apporter de la puissance, de la mobilité et une vraie capacité à évoluer dans plusieurs configurations offensives. Reste évidemment la question du prix et celle du timing, puisque Monaco doit lui aussi gérer les dernières heures du mercato et ne souhaite pas laisser partir son attaquant sans avoir sécurisé les conditions de l’opération. Mais à mesure que la fenêtre estivale se referme, les intérêts de la Fiorentina et de l’Atalanta pourraient donner un nouveau souffle à un dossier que l’on croyait progressivement s’éloigner de l’Italie.