Le Barça surveille deux latéraux en fin de contrat

Le FC Barcelone continue d’anticiper les prochains mercatos et garde notamment un œil attentif sur le marché des latéraux selon SPORT. Malgré un secteur déjà bien fourni avec Jules Koundé et Eric Garcia à droite, ainsi que Cancelo, Baldé et Xavi Espart sur le flanc gauche, le club catalan estime qu’une opportunité pourrait se présenter. Avec des moyens toujours limités, la direction sportive privilégie surtout les joueurs en fin de contrat, susceptibles d’être recrutés sans indemnité de transfert.

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Plusieurs profils expérimentés figureraient ainsi dans les radars barcelonais. Parmi eux, David Raum, capitaine de Leipzig et particulièrement bien connu de Hansi Flick, dont le contrat arrive à échéance, mais aussi Tyrick Mitchell (Crystal Palace), qui doit également être libre à l’issue de la saison. Le Barça avait déjà étudié les pistes menant à Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) et Andrea Cambiaso (Juventus) par le passé. En effet, les dirigeants catalans devront toutefois agir rapidement, puisque les joueurs libres pourront négocier et s’engager avec leur futur club dès janvier prochain.