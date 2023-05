Aston Villa annonce le départ d’Ashley Young

Clap de fin pour Ashley Young chez les Villans. Aston Villa a officialisé ce mercredi le départ de l’ancien international anglais. Âgé de 37 ans, l’ex-Red Devil avait participé à 29 rencontres de Premier League cette saison, marquant un petit but. Il quittera le club librement à l’expiration de son contrat, le 30 juin.

La suite après cette publicité

«Aston Villa peut confirmer qu’Ashley Young quittera le club à l’expiration de son contrat. Tout le monde au club tient à remercier sincèrement Ashley pour ses services et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs (…) Très apprécié des fans, Young aura été un élément polyvalent, expérimenté et populaire du vestiaire. Il totalise 250 apparitions en bordeaux et bleus au cours de ses deux périodes au club», peut-on lire dans le communiqué publié par Aston Villa.

À lire

Real Madrid : Marco Asensio se rapproche d’un club de Premier League