PSG : Aleksander Čeferin a failli oublier la médaille de Marquinhos

Moment insolite lors de la cérémonie de remise des médailles après le sacre du PSG en Ligue des Champions. Au moment de féliciter les joueurs parisiens, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a failli oublier de remettre sa médaille au capitaine parisien Marquinhos, pourtant l’un des derniers joueurs à défiler avant la remise du trophée.

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UEFA President Aleksander Ceferin almost forgot about Marquinhos 😂 pic.twitter.com/vq0Dbp1lvU — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026

L’erreur a finalement été évitée grâce à l’intervention d’Ousmane Dembélé, qui a rapidement signalé l’oubli. Pris de court, Čeferin a aussitôt récupéré une médaille pour la remettre à Marquinhos sous les sourires des joueurs parisiens. Une scène cocasse qui n’a toutefois pas gâché la fête du capitaine brésilien au moment de soulever la Ligue des champions.