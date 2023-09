Crise OM : Pablo Longoria a recadré Marcelino

La suite après cette publicité

Après une réunion très tendue avec les supporters, l’OM est plus en crise que jamais. Plusieurs dirigeants se sont mis en retrait selon nos informations et pensent à démissionner. Marcelino, lui, a lié son sort à celui de Pablo Longoria. Ce mercredi, on en apprend un peu plus sur le sujet. Ainsi, Le Parisien explique que les dirigeants pointent du doigt le coach espagnol, jugé trop lisse. Le niveau de jeu des Phocéens est aussi insuffisant selon eux.

De son côté, L’Equipe a évoqué les liens entre Marcelino et Pablo Longoria, amis de longue date. Le quotidien sportif précise que le président marseillais, qui a émis quelques doutes au sujet du coach, n’aurait pas apprécié son comportement instable hier.« Tu ne peux pas me lâcher maintenant, quand même ! ? », lui aurait dit Longoria. En effet, Marcelino a confié à certains joueurs qu’il pourrait quitter l’OM. Cette attitude n’a pas été du goût de son président.