La terrible déchéance de Girona, de la Ligue des Champions à la relégation en D2 en un an…

C’était la coqueluche du City Football Group. Alors que ce modèle de plus en plus répandu de la multipropriété suscite de plus en plus de critiques dans le monde du football, l’écurie catalane était elle un modèle de réussite. Un club qui appartient certes au CFG, mais qui conserve une certaine identité, avec un projet assez clair et ambitieux. Et surtout, qui obtient - ou obtenait pour le coup - de bons résultats. Il faut dire que Girona avait terminé la saison 2023/2024 à une remarquable troisième place en Liga, disputant donc la Ligue des Champions la saison dernière.

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Le tout, en proposant un jeu particulièrement attractif et tourné vers l’attaque, posant de gros soucis aux cadors du championnat. Michel - dont l’avenir devrait s’écrire à l’Ajax - avait réalisé un excellent travail, salué par tout le monde de l’autre côté des Pyrénées. Le tout avec des effectifs assez séduisants, dans lequel on retrouvait de jeunes joueurs, des valeurs sûres de Liga et quelques bons joueurs dénichés aux quatre coins de la planète, à l’image de Savinho ou d’Artem Dovbyk. Et même s’il est vrai que les Catalans n’ont pas pu rivaliser en Ligue des Champions, posant tout de même de gros soucis au PSG avec une courte défaite 1-0 en toute fin de rencontre, rien ne laissait penser à une relégation cette saison…

Une croissance trop rapide ?

D’autant plus que l’effectif de Girona était plutôt sympathique. Sur le papier, du moins. On y retrouve par exemple Vitor Reis, jeune défenseur central appelé par Carlo Ancelotti pour défendre les couleurs du Brésil à la Coupe du Monde, ou l’ailier ukrainien Viktor Tsygankov. Arnau Martinez, un des meilleurs latéraux du championnat depuis un moment déjà, ou Azzedine Ounahi, sont aussi des joueurs d’un calibre bien plus élevé que celui de joueur de club relégué. Et l’excuse de l’expérience n’est clairement pas valable puisque Girona comptait dans son effectif des joueurs avec un certain bagage comme Axel Witsel, Thomas Lemar, Alex Moreno ou Daley Blind, tous habitués à évoluer sous pression et dans des contextes compliqués.

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Comment expliquer une telle dégringolade ? Même si l’effectif est donc plutôt correct, il faut signaler qu’il y a eu énormément de changements lors des derniers mercatos, avec une énorme instabilité qui n’est jamais positive. Il ne reste plus que quelques rescapés de l’aventure 2023/2024, avec un groupe qui a complètement changé, et des cadres comme Yangel Herrera ou Aleix Garcia qui n’ont pas été remplacés correctement. Michel a donc du repartir de presque zéro l’été dernier, et cette fois, ses méthodes n’ont pas vraiment trouvé preneur chez ses joueurs. D’entrée, la saison avait de toute manière bien mal commencé. Alors que les troupes de Michel avaient perdu leurs trois premiers matchs de championnat, la presse locale évoquait déjà de sérieux problèmes dans le vestiaire. Et forcément, ça a pesé sur le terrain.

Impuissant contre ses rivaux pour le maintien

La vision du foot de Michel ne correspondait peut-être pas à ce dont a besoin une équipe de bas de tableau, avec un jeu peut-être un peu trop complexe, là où, pour se maintenir, les équipes affichent un style un peu plus rudimentaire. Il y a aussi eu une part de malchance, il faut le signaler, avec des rencontres parfois bien dominées mais sans récompense finale, sans parler des blessures, à l’image de Marc-André ter Stegen, arrivé et blessé jusqu’en fin de saison au bout de son deuxième match. Le numéro 9 titulaire Vladyslav Vanat s’est blessé début avril et a manqué tout le reste de cet exercice 2025/2026, alors qu’il avait inscrit 9 buts en championnat et aurait donc pu aider avec quelques buts précieux sur ce sprint final de Liga. Sans parler de petits pépins physiques qui ont handicapé des joueurs clé comme Daley Blind, Portu ou David Lopez tout au long de la saison.

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Paradoxalement, Girona a obtenu de bons résultats face à des clubs du haut de tableau, ayant battu le Barça ou Villarreal, et accrochant le Real Madrid. Mais comme l’indique Sport, c’est son bilan contre ses rivaux directs pour le maintien qui a plombé l’équipe de Michel, avec de très mauvais résultats contre les autres clubs du bas de tableau. Le contexte de cette saison en Liga, avec une deuxième partie de tableau assez homogène et plus relevée qu’avant, a aussi pesé, puisqu’avec les 41 points récoltés cette année, Girona se serait par exemple sauvé la saison dernière. Tout un tas de paramètres qui font que, deux ans après avoir joué au Parc des Princes ou à San Siro et avoir accueilli Arsenal, Girona défiera Gijon et Valladolid…