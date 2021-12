Lionel Messi fait sauter la banque

Suite et fin de la phase de poules de la Ligue des Champions cette semaine ! Si on connaît déjà les premiers qualifiés, d'autres doivent encore se battre pour arracher le strapontin pour les 1/8e de finale de la compétition et ainsi éviter de rater le printemps européen. Ce n'est pas le cas du PSG qui affronte le FC Bruges dans un match sans pression puisqu'il est assuré de terminer à la deuxième place de la poule derrière Manchester City. Et pour cette rencontre, Paris pourrait enfin se délivrer et tenter de régaler enfin ses supporters. Pour cette opposition entre deux formations qui ont pris l’habitude de se rencontrer ces dernières saisons en C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € (au lieu de 100 €) pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

- Le PSG l'emporte 4-0 face au FC Bruges (cote à 12,80)

Le PSG le sait, il a beaucoup à se faire pardonner. Entre performances compliquées, absence de collectif et stars aux abonnés absents hormis Kylian Mbappé, ce dernier match qui compte "pour du beurre" n'est pas si anodin que cela pour le PSG, surtout face à une équipe du FC Bruges qui lui avait causé tant de problèmes il y a quelques semaines (1-1). Et face à une formation qui devrait se découvrir étant donné la possibilité du club belge de décrocher une place en Ligue Europa, tout ceci nous promet un match débridé. Sans Neymar, mais avec sans doute un trio Di Maria, Messi, Mbappé, le PSG va vouloir marquer les esprits. Et le club belge pourrait être la victime du réveil du PSG. Un carton 4-0 n'est pas à exclure, d'autant que Bruges a déjà encaissé 16 buts en 5 matches dans la compétition et 14 sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues.

- Triplé de Lionel Messi contre le FC Bruges (cote à 16)

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi n'est pas épargné par les critiques. Avec seulement 1 seul but marqué en Ligue 1 en 10 matches, le septuple Ballon d'Or est dans le dur, la faute à des défenses regroupées et à une forme physique aléatoire. En Ligue des Champions, l'une de ses compétitions favorites (123 buts) c'est mieux avec 3 buts en 5 matches. Et la rencontre face au FC Bruges devrait lui permettre de gonfler ses statistiques face à une défense plus que perméable cette saison (39 buts encaissés en 22 matches). Transparent face à Lens, la Pulga a beaucoup à se faire pardonner et le club belge pourrait en faire les frais. Ici, on mise sur un réveil tonitruant de l'Argentin avec un triplé à la clé.

- Marquinhos marque contre le FC Bruges (cote 5,25)

Le PSG est déjà qualifié pour les 1/8e de finale de la Champions League et n'a plus grand-chose à espérer dans cette phase de poules. L'occasion pour Mauricio Pochettino de faire sans doute tourner mais pas en défense centrale. Sergio Ramos encore forfait, Marquinhos devrait encore tenir la baraque derrière. Le capitaine courage du PSG devrait encore briller face à Bruges, lui qui est sans doute l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe parisienne cette saison. Déjà buteur à trois reprises dont un doublé face à Saint-Étienne, le roc défensif brésilien pourrait de nouveau faire parler son jeu de tête devant la faible défense brugeoise.

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 200€ de paris offerts (au lieu de 100€) pour toute première inscription avec le code FMUNI. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match !

(*cotes soumises à variations)