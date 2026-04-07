Real Madrid - Bayern Munich : les compositions probables

La Guerre des étoiles. Ce soir, le stade Santiago Bernabéu va enfiler ses plus beaux tifos à l’occasion du choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Deux équipes peuplées de stars et qui ne sont pas vraiment dans les mêmes dynamiques. Du côté de la Casa Blanca, on alterne le bon et le moins bon. Ce week-end, les Merengues ont été battus sur le score de 2 à 1 par Majorque. Côté allemand, on peut dire que le rouleau compresseur bavarois est plus que jamais lancé puisqu’il reste sur une série de 13 matches consécutifs sans défaite. Mais tout est possible en Champions League.

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Pour cet acte I à Madrid, Alvaro Arbeloa doit toujours faire sans Ferland Mendy, Rodrygo, Dani Ceballos et Thibaut Courtois. Ce dernier sera remplacé par sa doublure, Andriy Lunin. Devant lui, on retrouvera un quatuor composé, de gauche à droite, de Fran Garcia, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold. Certains médias espagnols indiquent tout de même qu’Eder Militão pourrait finalement être préféré à Huijsen. D’autres ajoutent qu’Alvaro Carreras pourrait démarrer à la place de Fran Garcia. Au milieu de terrain, on devrait voir à l’œuvre Arda Güler, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch et Federico Valverde.

De grands noms sur la pelouse ce soir

AS précise tout de même que Jude Bellingham, revenu de blessure il y a peu, peut aussi prétendre à une place dans le onze de départ en lieu et place de Pitarch. Enfin, pas de surprise en attaque, puisque le duo Vinicius Jr-Kylian Mbappé sera aligné dans ce 4-4-2. Le Français, très critiqué de l’autre côté des Pyrénées, aura l’occasion de répondre sur le terrain. En face, Vincent Kompany devrait opter pour un 4-2-3-1, lui qui ne compte pas d’absent majeur. Pour repousser les assauts de KM10 et ses acolytes, l’expérience de Manuel Neuer ne sera pas de trop.

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Devant lui, on devrait retrouver une défense à 4 composée de Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Konrad Laimer. Pour remporter la bataille du milieu, le duo Pavlović-Kimmich sera à la baguette. Enfin, Harry Kane, aligné à la pointe de l’attaque allemande, sera épaulé par Luis Diaz, Serge Gnabry et Michael Olise. Une attaque qui fait déjà trembler les filets et l’Espagne, avant le choc de ce soir. Les deux formations promettent sur le papier et devraient nous offrir une belle opposition lors de cette rencontre européenne qui sera à suivre en intégralité en live commenté sur notre site. Le coup d’envoi aura lieu à 21 heures.

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