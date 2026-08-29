L’Atlético de Madrid lance un ultimatum à Julian Alvarez

Mais où jouera Julian Alvare cette saison ? Très probablement pas au FC Barcelone. Sera-t-il à l’Atlético en revanche ? On peut en douter même si c’est la tendance à moins de quatre jours de la fermeture du marché des transferts. L’attaquant était absent de l’entraînement ces derniers jours. Certaines informations évoquent une dépression de sa part, frustré et en colère contre le choix de son club de refuser toutes négociations avec le Barça, club qu’il veut rejoindre. Seulement, sa direction a déjà prévenu à plusieurs reprises. Elle ne vendra pas l’Argentine aux Culés en raison de leurs méthodes qu’elle juge déloyales.

La suite après cette publicité

« Julian va vraiment mal. Certaines personnes se sont données pour mission de le tromper, de le désorienter, disait Gil Marin, le directeur général colchonero cette semaine. Il visait directement le Barça. Je suis vraiment désolé pour lui. Je le connais, ça fait longtemps que l’on travaille avec lui. C’est une grande personne, un grand joueur complètement perdu, qui passe une situation très difficile au niveau personnel et professionnel. Nous sommes révoltés par la malhonnêteté, le manque d’éthique, le manque de transparence et le manque de professionnalisme, et nous ne pouvons que réaffirmer que nous ne négocierons en aucun cas avec Barcelone. »

La suite après cette publicité

Julian Alvarez a jusqu’à dimanche soir pour décider

Une véritable cassure s’est opérée depuis quelques semaines. Sa sortie du terrain, seul, pour regagner les couloirs du stade pendant que ses coéquipiers allaient voir les supporters, la semaine dernière lors de la réception de Villarreal illustre cela. L’Atlético veut bien le transférer pourtant, mais pas au Barça. Le club madrilène a même reçu une offre d’Arsenal et l’a acceptée mais ça n’intéresse pas le joueur, qui pousse toujours pour rejoindre la Catalogne. Ces dernières heures, on a même appris un intérêt de Manchester City, son ancien club, qui cherche à combler les départs récents de Savinho et d’Omar Marmoush.

Pas sûr que cette destination l’intéresse. Elle a au moins le mérite d’exister. Toujours est-il que selon Sky Sports, l’Atlético a envoyé un ultimatum à l’attaquant de 26 ans pour qu’il prenne une décision, à savoir rester au club ou filer à Arsenal. Il a jusqu’à dimanche soir pour décider de son avenir. D’ici là, les Colchoneros joueront sur le terrain de Séville ce samedi soir (21h30), sans Alvarez, absent des derniers entraînements donc et en méforme. Interrogé lui aussi en conférence de presse, Mikel Arteta a refusé de commenter cette situation. Il ferait bien de l’Argentin son attaquant de pointe qui aiderait son équipe à passer un nouveau cap vers les sommets.