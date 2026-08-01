Mercato OM : Igor Paixao figure sur la short-list de Leeds !

Après avoir lâché Mason Greenwood à Fenerbahçe, Hamed Traoré au Genoa ou encore Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, l’OM pourrait se séparer d’un nouvel attaquant lors de ce mercato d’été. Selon nos informations, Igor Paixão suscite l’intérêt de Leeds United, qui étudie actuellement la possibilité de l’attirer en Angleterre.

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Le club anglais, 14e de Premier League la saison passée, souhaite renforcer son secteur offensif afin de disposer d’un effectif suffisamment armé pour évoluer dans le championnat anglais. Plusieurs profils sont ainsi étudiés par la direction des Peacocks, qui regarde notamment du côté de la Ligue 1 pour trouver son bonheur.

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Franck McCourt en demande 50 millions d’euros

Dans cette optique, Igor Paixão figure en troisième position sur la short-list de Leeds. L’ailier brésilien âgé de 26 ans est donc bien suivi par la formation anglaise. Même s’il ne constitue pas, pour l’heure, sa priorité absolue. Le principal frein à une potentielle opération reste néanmoins la valorisation du joueur par le club phocéen.

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❗️Igor Paixão figure en 3e position sur la shortlist de Leeds United pour renforcer son secteur offensif.



➡️ Des premiers échanges ont eu lieu avec l'entourage du joueur.



💲Frank McCourt réclame 50 M€ pour envisager un départ.



💰 De son côté, Leeds… pic.twitter.com/gET5Yv9t5V — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026

En effet, Frank McCourt réclame 50 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam. Une somme nettement supérieure à l’estimation de Leeds, qui valorise actuellement le Brésilien entre 30 et 35 millions d’euros. Un gros écart de 15 à 20 millions d’euros sépare donc les deux parties, éloignant ainsi les positions des deux parties.