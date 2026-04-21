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Ligue 1

Vente OL : le boss de la Juventus et de Ferrari veut racheter le club

Par La Rédaction FM
1 min.
Elkann @Maxppp

Ces derniers jours ont été mouvementés du côté de Lyon. Il y a eu tout d’abord la victoire face au Paris Saint-Germain (1-2) dimanche soir en Ligue 1. Quelques jours avant, le 14 avril, on a appris la mise en vente du club par le biais d’un communiqué de presse publié par Eagle Football Group. Michele Kang et le fonds d’investissement Ares sont candidats au rachat. Mais ils ne sont pas les seuls à lorgner sur l’écurie rhodanienne, mais aussi sur Botafogo et le RWDM Brussels, autres clubs de la famille Eagle.

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Ce mardi, Tuttosport révèle que plusieurs investisseurs internationaux de premier plan sont sur le coup, dont Gerry Cardinale (RedBird Capital), Apollo Global Management, le cheikh Moe Al Thani, Alexander Knaster, Edward Eisler et Iconic Sports, une structure liée à Jamie Dinan. Mais un autre nom retient l’attention : celui de John Elkann. Propriétaire de la Juventus, il est le président de Ferrari et une figure centrale du conseil du groupe Stellantis. À présent, il lorgne aussi sur l’OL.

Pub. le - MAJ le
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