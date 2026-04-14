Bayern : l’avis tranché d’Arjen Robben sur Michael Olise

Arjen Robben n’a pas caché son admiration pour la prestation de Michael Olise face au Real Madrid. L’ancien ailier du Bayern Munich a salué la performance du jeune joueur tricolore, soulignant sa créativité et sa qualité technique balle au pied, lui qui a été décisif lors de la victoire sur la pelouse du Real Madrid en offrant une passe décisive à Harry Kane.

La suite après cette publicité

« Il a été très bon. Il a été excellent. Il a joué avec de l’énergie et de la créativité et a montré une grande habileté avec le ballon. Il y a certainement des parallèles avec moi, c’était ma position. Mais il faut toujours faire attention avec les comparaisons. Je ne les aime pas vraiment, parce que chaque joueur a son propre style de jeu. Bien sûr, il y a certaines choses chez nous qui sont similaires. Mais en fin de compte, c’est un joueur différent de moi. Il fait simplement son truc brillamment. J’en suis vraiment ravi et je peux en profiter aussi », a lâché la légende bavaroise que Michael Olise aimerait égaler en allant chercher sa première Ligue des Champions.