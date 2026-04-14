Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Bayern : l’avis tranché d’Arjen Robben sur Michael Olise

Par Samuel Zemour
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bayern Munich Real Madrid
winamax
1 1.54 N 5.30 2 4.20 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Arjen Robben n’a pas caché son admiration pour la prestation de Michael Olise face au Real Madrid. L’ancien ailier du Bayern Munich a salué la performance du jeune joueur tricolore, soulignant sa créativité et sa qualité technique balle au pied, lui qui a été décisif lors de la victoire sur la pelouse du Real Madrid en offrant une passe décisive à Harry Kane.

La suite après cette publicité

« Il a été très bon. Il a été excellent. Il a joué avec de l’énergie et de la créativité et a montré une grande habileté avec le ballon. Il y a certainement des parallèles avec moi, c’était ma position. Mais il faut toujours faire attention avec les comparaisons. Je ne les aime pas vraiment, parce que chaque joueur a son propre style de jeu. Bien sûr, il y a certaines choses chez nous qui sont similaires. Mais en fin de compte, c’est un joueur différent de moi. Il fait simplement son truc brillamment. J’en suis vraiment ravi et je peux en profiter aussi », a lâché la légende bavaroise que Michael Olise aimerait égaler en allant chercher sa première Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Arjen Robben
Michael Olise

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Arjen Robben Arjen Robben
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier