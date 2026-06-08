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Coupe du Monde

La masterclass de Michael Olise enflamme les réseaux

Par Quentin Baty
France 3-1 Irlande du N.

Il est difficile de trouver des superlatifs pour qualifier le niveau de Michael Olise cette saison et sa prestation face à l’Irlande du Nord l’a à nouveau confirmé. Triple buteur lors du succès des Bleus (3-1), celui qui a égalé le nombre de buts d’Ousmane Dembélé ce soir (7), après seulement 17 sélections a de nouveau conquis les réseaux à huit jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal prévue le 16 juin.

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