Coupe du Monde
La masterclass de Michael Olise enflamme les réseaux
Il est difficile de trouver des superlatifs pour qualifier le niveau de Michael Olise cette saison et sa prestation face à l’Irlande du Nord l’a à nouveau confirmé. Triple buteur lors du succès des Bleus (3-1), celui qui a égalé le nombre de buts d’Ousmane Dembélé ce soir (7), après seulement 17 sélections a de nouveau conquis les réseaux à huit jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal prévue le 16 juin.
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