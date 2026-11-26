International camerounais à 23 reprises, Benoît Assou-Ekotto aurait également pu représenter l’équipe de France au cours de sa carrière. Mais dans la tête de l’ancien joueur de Tottenham, il n’a jamais été question de porter un autre maillot que celui des Lions Indomptables (né à Arras d’un père camerounais et d’une mère française, il avait été approché pour représenter la France très jeune). Dans l’émission Lockin sur YouTube, Assou-Ekotto est revenu sur ce choix assumé. Il a aussi fustigé les binationaux qui tardent aujourd’hui à se tourner vers leur pays d’origine en fonction de leurs chances avec les Bleus.

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« Je préférerais que les fédérations africaines soient plus fermes, je n’ai pas besoin de t’appeler dix fois pour que tu arrives à 24 ans et que tu te dises : “ça sent le roussi, j’ai deux mecs devant moi, finalement Maroc, je t’aime”. Laissez-les en chien ces joueurs-là. Moi, je préfère jouer pour personne que de jouer pour la France, je ne suis pas apte à porter le maillot français. Quand il y a des micro-trottoirs, ils demandent à des jeunes de 15 ans “Algérie ou France ?”, le jeune te dit “Algérie, parce qu’il y a eu la guerre d’Algérie”. Mais il ne l’a pas vécue, ceux qui sont actuellement en France ne l’ont pas faite. Moi, je suis conscient qu’il y a eu un génocide au Cameroun. Ça n’empêche que la France est un super beau pays, mais je ne suis pas apte à porter son maillot. Je préfère porter aucun maillot que ça. À 16/18 ans, je l’ai dit, et même pour les présélections en équipe de France jeunes, je ne voulais pas, en plus c’était pendant mes vacances. J’ai dit : “non, je suis déjà au centre de formation, si en plus, il faut aller faire du foot, ce n’est pas ma tasse de thé.” J’ai dit que je ne voulais pas faire les pré-France. Ça ne me botte pas, ça ne m’attire pas, de par ce qu’il s’est passé entre les deux pays. Mais je n’ai pas de problème avec la France, je n’ai pas envie d’avoir l’honneur de porter ce maillot. »