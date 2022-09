Equipe de France : Didier Deschamps répond aux polémiques Pogba et Le Graët

La suite après cette publicité

Didier Deschamps maîtrise l'art de la communication, et son habileté dans ce domaine allait lui être réclamée lors de la conférence de presse prévue ce jeudi 15 septembre. Outre la révélation de sa dernière liste de joueurs avant celle qui sera établie pour disputer le Mondial 2022, ce sont bien ses réponses sur les différentes polémiques et sujets chauds qui étaient attendues au siège de la Fédération française de football. Une institution pointée du doigt dans une enquête récente réalisée par So Foot, entre ambiance délétère et accusions de harcèlement sexuel, visant notamment le président de la FFF Noël Le Graët.

Deschamps reste prudent

Le sélectionneur national a fait mine d'être surpris lorsque cet épineux sujet a été mis sur la table, mais il a délivré sa réponse. « Je vais pas rentrer là dedans. Ce n’est pas mon domaine. La relation que j’ai avec mon président, je lui ai encore parlé hier. Que voulez-vous que je vous dise ? Sur la partie sportive, je me rends compte qu’il y a tellement de fausses infos, qui deviennent des absurdités avec le temps. Savoir aujourd’hui qui, comment et pourquoi... Je peux juste vous dire que le président va bien, il est en pleine forme. Chacun interprète ça comme il veut. » Relancé sur l'impact de ce climat sur son groupe, il a développé un peu plus.

«Non rien ne m’agace mais je le reconnais c’est pas le climat le plus apaisé que j’ai connu. Je vais pas généraliser, c’est de l’instantané; c’est du buzz, asséner des vérités qui ne le sont pas. En ce qui concerne ma partie sportive, je m’adapte là aussi. C’est pas l’idéal mais je peux vous assurer que la force et l’unité est là. On est sous contrôle. Après je ne sais pas ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Il y a des impondérables. Chacun d’entre nous, moi aussi. Faire le tri dans tout ça, ce qu’il y a ou pas, ça amène un climat assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne. J’en ai connu d’autres aussi. Je suis concentré avec mon staff sur le terrain.»

Pogba est prévenu

Autre sujet délicat, mais qui touche un peu plus au terrain, le cas Paul Pogba. Entre extorsion, maraboutage et blessure sérieuse, le milieu de terrain de la Juventus Turin, homme clé dans le dispositif de Didier Deschamps, se trouve dans une situation délicate. Pas de quoi inquiéter outre-mesure le sélectionneur national. «Non je ne suis pas inquiet, je suis de nature tranquille en toute circonstance. J’échange avec lui mais ne me demandez pas d’intervenir dans des histoires qui peuvent être crée et récrée. Comme vous le savez, dans son domaine privé avec la justice qui fait son travail, c’est ça aujourd’hui. Malgré tout, il est solide, il a du caractère et il est focus sur le terrain, ce qui va l’amener à revenir et se donner les moyens d’être rétabli.»

S'il a évacué le sujet marabout, il a rebondi sur un éventuel retour de Pogba à temps pour le Mondial. C'est l'objectif du joueur, mais y parviendra-t-il ? Et à quelles conditions Deschamps acceptera-t-il de le prendre ? «Venir pour venir, même lui ne veut pas ça. Même s’il le voulait je dirais non. Ce n’est pas concevable. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. c’est déjà arrivé. Cette question est aussi pour la concurrence. Paul ne viendra pas parce qu’il fait partie des cadres. Ca n’a pas de sens. Ceux qui seront sélectionné seront aptes à répondre çà ces exigences-là. » Le message est clair.