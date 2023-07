West Ham vise un taulier du Bayern Munich pour remplacer Declan Rice !

L’été aurait pu être long pour Declan Rice. Alors que West Ham a rejeté de nombreuses offres émises par Arsenal et Manchester City, les Hammers ont finalement accepté une offre de leurs voisins londoniens à la hauteur de leurs attentes : 115 millions d’euros. Un montant record pour les deux clubs et qui a dès lors octroyé un sacré pactole aux vainqueurs de la dernière Ligue Europa Conférence pour remplacer leur ancien capitaine.

Pour ce faire, les idées ont fusé au sein du board de West Ham. Plusieurs noms ont été évoqués par la presse anglaise comme ceux d’Edson Alvarez, Joao Palhinha, Scott McTominay ou encore James Ward-Prowse ont été avancés. Dès lors, certains anicroches sont venus se mêler à certains dossiers et plusieurs de ces pistes sont au point mort. Il faut alors que les dirigeants londoniens usent d’imagination pour trouver le remplacement de Rice. Et finalement, leur réponse pourrait finalement venir d’un club qui a courtisé l’international des Three Lions par le passé.

Goretzka n’est évalué qu’entre 40 et 50 millions d’euros par le Bayern Munich

En effet, selon les indiscrétions de Sky Sports parues ce lundi, les Hammers suivent de très près la situation de Leon Goretzka. Poussé vers la sortie par Thomas Tuchel suite à l’arrivée de Konrad Laimer, le milieu de 28 ans n’est plus en odeur de sainteté en Bavière. Egalement surveillé par Manchester United, l’ancien de Schalke 04 pourrait être recruté au rabais par ses deux courtisans d’outre-Manche.

En effet, toujours selon le média allemand, un montant situé entre 40 et 50 millions d’euros suffira au bonheur des dirigeants munichois. Nos confrères d’outre-Rhin ajoutent que le joueur ne souhaite pas quitter la Sabener Strasse cet été mais qu’il est l’une des cinq dernières pistes explorées par West Ham pour cet été aux côtés de Denis Zakaria, Sofyan Amrabat, Edson Alvarez et Conor Gallagher selon le média allemand. Sky Sport fait alors une promesse : l’un de ces cinq noms va venir à Londres dans les prochaines semaines. Quoiqu’il arrive, attirer l’un de ces noms ronflants sera assurément une bonne nouvelle.