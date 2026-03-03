Menu Rechercher
Maroc : Youssef Belammari dément son supposé soutien au régime iranien

L’arrière gauche marocain, Youssef Belammari, joueur d’Al Ahly SC et international marocain, a lancé une alerte concernant des comptes Facebook frauduleux utilisant son nom et son image, qui diffusent de prétendus messages de soutien au régime iranien. Il a formellement démenti tout lien avec ces publications et affirmé que ces propos ne sont pas les siens, appelant à la vigilance face à ces faux profils.

«Je tiens à préciser que je ne dispose que d’un seul compte officiel sur Instagram. Toutes les autres pages ou comptes utilisant mon nom, ma photo ou mon identité sur les réseaux sociaux ne me sont en aucun cas liés. Merci de votre vigilance et de ne vous fier qu’à ce compte officiel». Ce démenti intervient dans un contexte de fortes tensions internationales entre les États-Unis, Israël et l’Iran depuis samedi, après des attaques militaires conjointes contre des cibles iraniennes et des déclarations belliqueuses du président américain envers Téhéran, avec des ripostes et réactions multiples au Moyen-Orient et en Europe. Ces développements ont aussi stimulé une vague de désinformation sur les réseaux sociaux, où de nombreux faux comptes et contenus manipulés circulent autour du conflit.

