« Il peut devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps » : l’Angleterre s’enflamme pour Bellingham

Jude Bellingham a encore frappé fort avec l’Angleterre. Lors de la large victoire des Three Lions contre la Croatie (7-0), le milieu du Real Madrid a inscrit un but et délivré trois passes décisives, participant directement à quatre des sept réalisations anglaises. Une nouvelle prestation de premier plan pour le joueur de 23 ans, devenu l’un des hommes forts de Thomas Tuchel et qui affiche désormais 13 actions décisives sur ses 11 derniers matches avec sa sélection.

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Cette performance a également impressionné Roy Keane, qui voit Bellingham capable de s’inscrire parmi les plus grands joueurs de l’histoire. « Bellingham peut devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps », a lancé le consultant, aussi séduit par l’investissement du Madrilène sans ballon. Bukayo Saka a, lui aussi, salué sa prestation, estimant qu’il méritait le titre d’homme du match, tandis que Thomas Tuchel a reconnu que son milieu avait encore franchi un cap. Une nouvelle démonstration qui confirme l’importance prise par Bellingham avec les Three Lions.