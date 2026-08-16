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Trophée des Champions

Trophée des Champions : l’ouverture du score de Florian Thauvin contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Le RC Lens annonce un nouveau départ en ce début de mercato. @Maxppp
Lens 1-0 PSG

En quête de son deuxième trophée de la saison après avoir remporté la Supercoupe d’Europe, le PSG affronte Lens ce dimanche soir, 21 heures, à Bollaert avec l’ambition de décrocher le 15e Trophée des champions de son histoire. Mais dans une enceinte bouillante, ce sont les Sang et Or qui ont pris les commandes de la rencontre avant la mi-temps.

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Lens a ainsi fait chavirer Bollaert grâce à Florian Thauvin. Sur une frappe croisée à ras de terre de Matthieu Udol, l’international français a parfaitement suivi au second poteau pour reprendre le ballon et tromper le gardien parisien. Une ouverture du score qui permet aux Lensois de mener face au PSG, contre le cours du jeu.

Pub. le - MAJ le
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