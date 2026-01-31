FC Metz : Cheikh Sabaly se rapproche de la MLS

Plus apparu sous le maillot de Metz depuis le 13 décembre face au PSG (il avait disputé et remporté la CAN entre-temps), Cheikh Sabaly est proche de quitter le club mosellan. Selon nos informations, l’attaquant sénégalais de 26 ans, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche d’un départ en MLS.

Cette saison, Sabaly avait joué 14 rencontres de Ligue 1 avec le promu, qu’il avait rejoint en 2018 en provenance de Génération Foot. Cet été déjà, l’international sénégalais, qui s’était notamment distingué en mai 2025 en marquant le but de la victoire du Sénégal à Wembley face à l’Angleterre (1-3), avait eu la possibilité de changer de club en rejoignant Middlesbrough, mais Metz l’avait retenu contre son gré.