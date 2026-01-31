Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM Ligue 1

FC Metz : Cheikh Sabaly se rapproche de la MLS

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Cheikh Sabaly en action avec le FC Metz. @Maxppp

Plus apparu sous le maillot de Metz depuis le 13 décembre face au PSG (il avait disputé et remporté la CAN entre-temps), Cheikh Sabaly est proche de quitter le club mosellan. Selon nos informations, l’attaquant sénégalais de 26 ans, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche d’un départ en MLS.

La suite après cette publicité

Cette saison, Sabaly avait joué 14 rencontres de Ligue 1 avec le promu, qu’il avait rejoint en 2018 en provenance de Génération Foot. Cet été déjà, l’international sénégalais, qui s’était notamment distingué en mai 2025 en marquant le but de la victoire du Sénégal à Wembley face à l’Angleterre (1-3), avait eu la possibilité de changer de club en rejoignant Middlesbrough, mais Metz l’avait retenu contre son gré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Metz
Cheikh Sabaly

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Cheikh Sabaly Cheikh Sabaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier