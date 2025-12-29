Menu Rechercher
CAN 2025, Maroc : Ben Seghir avoue que l’équipe a été "piquée dans son orgueil"

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Eliesse Ben Seghir au Bayer Leverkusen @Maxppp
Zambie 0-3 Maroc

Ce lundi, le Maroc s’est largement imposé face à la Zambie (3-0) lors de la troisième journée de la CAN. Une belle victoire qui confirme le sursaut du Maroc après un match nul difficile face au Mali. En zone mixte, l’attaquant Eliesse Ben Seghir a expliqué que l’équipe avait notamment été un peu piqué par les critiques du public marocain ces derniers jours.

«Ce qui a changé ? L’envie, l’orgueil de l’équipe, on a été affecté par les critiques donc on a voulu répondre sur le terrain de la meilleure des manières. On est confiance, on sait de quoi on est capable, donc on prend en confiance au fil des matches. On a simplement appliqué les consignes du coach à la lettre, ce qui n’était pas toujours le cas sur les deux premiers matches et puis le sursaut d’orgueil du fait des critiques.»

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

CAN
Maroc
Eliesse Ben Seghir

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir
