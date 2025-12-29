CAN 2025, Maroc : Ben Seghir avoue que l’équipe a été "piquée dans son orgueil"

Ce lundi, le Maroc s’est largement imposé face à la Zambie (3-0) lors de la troisième journée de la CAN. Une belle victoire qui confirme le sursaut du Maroc après un match nul difficile face au Mali. En zone mixte, l’attaquant Eliesse Ben Seghir a expliqué que l’équipe avait notamment été un peu piqué par les critiques du public marocain ces derniers jours.

«Ce qui a changé ? L’envie, l’orgueil de l’équipe, on a été affecté par les critiques donc on a voulu répondre sur le terrain de la meilleure des manières. On est confiance, on sait de quoi on est capable, donc on prend en confiance au fil des matches. On a simplement appliqué les consignes du coach à la lettre, ce qui n’était pas toujours le cas sur les deux premiers matches et puis le sursaut d’orgueil du fait des critiques.»