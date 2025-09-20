PSG : Bradley Barcola incertain pour le choc contre l’OM

Bradley Barcola sera-t-il de la partie contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir ? L’ailier du Paris Saint-Germain n’a pas pris part à la totalité de l’entraînement collectif de ce samedi. D’après L’Équipe, l’ex-Lyonnais a été ménagé à la suite d’une légère douleur musculaire. Il n’est pas exclu qu’il entame le choc de la 5e journée de Ligue 1, sur le banc, par précaution.

La suite après cette publicité

Une incertitude qui arrive au pire des moments pour le club parisien, déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pour ce déplacement au Stade Vélodrome. João Neves, touché aux ischio-jambiers lors du succès face à l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi, est également forfait pour ce Classique face aux Olympiens.