OM : Véronique Rabiot en dit plus sur l’avenir de son fils

La passe d’armes se poursuit entre l’OM et le clan Rabiot. Après les interviews de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, la mère du milieu de terrain est sortie du silence à son tour pour démentir la version des deux dirigeants phocéens. Ce jeudi soir, dans un entretien accordé à RTL, Véronique Rabiot en a d’ailleurs dit plus sur l’avenir de son fils.

«S’il ne joue pas ça serait une catastrophe, c’est une situation qu’on a déjà connu et qu’on ne veut pas revivre. Il y a des clubs qui sont venus vers nous, avec la saison qu’il a faite, il intéresse évidemment des clubs», a tout d’abord confié l’intéressée. Pour rappel, après la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, les deux hommes ont été placés sur la liste des transferts. Si Rowe est lui tout proche de rejoindre Bologne, l’international français pourrait, lui aussi, rapidement voguer vers de nouveaux horizons. «Adrien il faut qu’il ait un nouveau club et qu’il puisse jouer», a ajouté, en ce sens, la mère du joueur.