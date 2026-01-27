OM : Roberto De Zerbi revient sur sa gestion d’Arthur Vermeeren

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Arthur Vermeeren a connu de nombreux hauts et bas. Parfois réclamé par les supporters olympiens, le milieu de terrain belge n’a encore pleinement convaincu Roberto De Zerbi, qui le cantonne au banc de touche. Titulaire pour la dernière fois contre Nantes (défaite, 0-2), l’ancien joueur d’Antwerp n’a plus été aligné d’entrée depuis.

Interrogé sur sa gestion de Vermeeren à la veille du match contre Bruges en Ligue des Champions, De Zerbi est revenu sur son cas. « Je ne sais pas s’il a perdu de la confiance. Je ne l’ai pas vu jouer bien, physiquement ou mentalement. Mais je n’ai pas dit qu’il ne pourrait pas jouer demain ou dans le futur. Je dois évaluer chaque joueur, chaque semaine. C’était aussi le cas avec (Darryl) Bakola. Après Newcastle, il était en difficulté, mais je lui fais jouer beaucoup de matchs difficiles. Avant le match contre Nantes, j’avais vu que Vermeeren n’était pas bien. On doit trouver de la régularité », a-t-il indiqué. Le message est passé…

